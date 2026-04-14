Architettura e interior design uno spazio di confronto e sperimentazione

L'Atelier d’arredo si distingue come un metodo che unisce architettura e interior design, con l’esterno come una delle sue applicazioni più innovative. Il progetto Carmelostuni si concentra sulla creazione di un ecosistema, un ambiente che integra diverse componenti in modo funzionale e armonioso. La sperimentazione e il confronto sono elementi centrali in questo percorso, che mira a sviluppare soluzioni innovative nel settore.

Se l’Atelier d’arredo rappresenta un metodo e l’outdoor ne è una delle applicazioni più evidenti e innovative, il cuore del percorso Carmelostuni risiede nella costruzione di un ecosistema. Un insieme di persone, competenze e professionalità diverse che si incontrano attorno a un obiettivo comune.🔗 Leggi su Brindisireport.it L’arte in casa e il posizionamento delle opere nell’interior designIn questo inizio 2026, l’interior design ha definitivamente abbandonato l’idea dell’opera d’arte come semplice ornamento coordinato ai tessuti. Leggi anche: Altro premio per Perini navi ’Katana’ il miglior interior design