Altro premio per Perini navi ’Katana’ il miglior interior design

Perini Navi riceve un altro riconoscimento. A Kitzbühel, il superyacht Katana si aggiudica il premio per il miglior interior design. La giuria ha premiato gli interni curati nei dettagli e la capacità del progetto di creare un’esperienza di bordo unica. Un altro successo per la casa italiana, che continua a distinguersi nel settore.

Il Superyacht design festival premia Perini Navi SY Katana a Kitzbühel. Il premio Best interior sailing yacht è stato assegnato dalla giuria per la qualità degli interni e la coerenza con cui il progetto interpreta l’esperienza di bordo. Gli interni di SY Katana, firmati da Rémi Tessier, si fondano su misura, controllo delle proporzioni e continuità spaziale. Il linguaggio materico, costruito attorno al cedar spazzolato e al teak, attraversa l’intero yacht e orienta piani, rivestimenti e arredi, affiancato da pannellature in pelle e soffitti in foglia di palladio. La luce naturale assume un ruolo strutturale, filtrando attraverso ampie superfici vetrate e lucernari, mentre l’illuminazione indiretta valorizza linee e volumi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

