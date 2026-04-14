Appunti per la storia della Valcerfone la presentazione

Venerdì 17 aprile alle 21 al Centro Sociale “Valcerfone” di Palazzo del Pero si terrà la presentazione del quarto volume degli “Appunti per la storia della Valcerfone”. L’evento sarà condotto da Giovanni Galli e Piero Scapecchi, che introdurranno il contenuto del nuovo tomo. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e sarà aperta a tutti gli interessati alla storia locale.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Saranno Giovanni Galli e Piero Scapecchi a presentare Venerdì 17 aprile, alle ore 21, al Centro Sociale “Valcerfone ” di Palazzo del Pero, 60, il quarto tomo degli “Appunti per la storia della Valcerfone”. Precede uno “spuntino” alle ore 20 per il quale è obbligatoria la prenotazione ai nn. 3888224843 oppure 3282633945. Giovanni Galli ha insegnato nelle scuole superiori di Arezzo ed è socio fondatore della Società storica. Piero Scapecchi è stato funzionario della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. L’incontro sarà coordinato da Luca Berti, presidente della Società storica, che organizza l’evento insieme al Centro Sociale “Valcerfone”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Appunti per la storia della Valcerfone”, la presentazione Società Storica, il quarto volume degli “Appunti per la storia della Valcerfone”Arezzo, 7 marzo 2026 – Saranno Giovanni Galli e Piero Scapecchi a presentare martedì 10 marzo, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino,... "Appunti per il futuro", la storia riscritta dalle donneSembra un invito in casa al pomeriggio per prendere un tè caldo, invece è un appello a «spostare il punto di vista: la storia è sempre stata scritta... L’attore nel luogo-simbolo della fiction: “Ho ritrovato i miei appunti sulla scrivania” - facebook.com facebook Appunti di viaggio In campo due Re. Due n.1. Vince Jannik Sinner e la corona è sua per tornare n.1. Finisce 7-6 6-3 tra bandiere tricolori e cori pro Jannik. Bellissimo l'abbraccio tra i due alla fine. Vengono i brividi, occhi lucidi, è tutto vero anche stavolta. T x.com