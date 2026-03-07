Il 10 marzo alle 17,30 all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, saranno presenti Giovanni Galli e Piero Scapecchi per presentare il quarto volume degli “Appunti per la storia della Valcerfone”. La Società Storica organizza l’evento, che si concentrerà sulla pubblicazione dedicata alla storia locale. La presentazione si svolgerà nel rispetto delle modalità standard di un evento culturale pubblico.

Arezzo, 7 marzo 2026 – Saranno Giovanni Galli e Piero Scapecchi a presentare martedì 10 marzo, alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il quarto volume degli “ Appunti per la storia della Valcerfone”. Giovanni Galli ha insegnato nelle scuole superiori di Arezzo ed è socio fondatore della Società storica. Piero Scapecchi è stato funzionario della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. L’incontro sarà coordinato da Luca Berti, presidente della Società storica, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Arezzo. Il volume, curato da Giovanni Bianchini e Claudio Cherubini, raccoglie dodici saggi, corredati da numerose immagini e dagli indici dei nomi di persona e di luogo, frutto dei cicli di “conversazioni” organizzati a Palazzo del Pero fra il 2018 e il 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società Storica, il quarto volume degli “Appunti per la storia della Valcerfone”

"Appunti per il futuro", la storia riscritta dalle donneSembra un invito in casa al pomeriggio per prendere un tè caldo, invece è un appello a «spostare il punto di vista: la storia è sempre stata scritta...

Storia della scienza e solidarietà: a Eboli la presentazione del volume “Genetica”Appuntamento a Eboli con la presentazione del volume “Genetica – La straordinaria storia” (Idelson Gnocchi, 2025).

Una selezione di notizie su Società Storica.

Discussioni sull' argomento Società Storica, il quarto volume degli Appunti per la storia della Valcerfone; Incontro: La formazione culturale dei giovani Ala; Calici di storia, il terzo appuntamento a Sant’Andrea; Elastic Stock Drops 15% Despite AI Outperformance: Do Analysts See a Recovery in 2026?.

Un secolo di vela a Quarto: incontro con il navigatore oceanico Franco ManzoliUn secolo di vela a Quarto: incontro con il navigatore oceanico Franco Manzoli ... msn.com

Varese, Fiori di poesia nella città giardino, reading in Largo Forzinetti Il Circolo degli Artisti di Varese, con il sostegno del Circolo Dipendenti Bper di Varese, della Società Storica Varesina e della Musajo Somma Snc Agenzia di Assicurazioni, con il patrocinio - facebook.com facebook