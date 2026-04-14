Antonio Nicodemo e Antonio Romeo ai vertici di Sace BT e Sace Fct

Il gruppo Sace ha rinnovato gli organi sociali, rafforzando così la propria struttura di governance. In particolare, sono stati nominati nuovi vertici per le controllate Sace BT e Sace Fct. La modifica interessa le posizioni di leadership all’interno delle due società, senza specificare ulteriori dettagli sui nomi o le funzioni assegnate. La decisione riguarda la gestione e l’organizzazione interna del gruppo.

Il gruppo Sace rafforza la propria struttura di governance con il rinnovo degli organi sociali di Sace BT e Sace Fct, due società strategiche specializzate rispettivamente nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni, nella protezione dei rischi legati alla costruzione e nel factoring. Le nuove nomine resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2027. Per Sace BT, il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Antonio Nicodemo, nominato presidente, insieme ai consiglieri Silvia Massaro, Francesca Meloni, Paola Carolina Portelli, Francesco Paolo Salzano, Sergio Terzaghi e Alessandro Trotto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Export e imprese, Sace guarda ai bisogni e alle opportunitàCON "Energie per il futuro dell’export", che si è svolto a Roma, Sace ha concluso il proprio roadshow itinerante. Leggi anche: Internazionalizzazione ed export accessibile: gli obiettivi di Sace