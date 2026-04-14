A poco più di un anno dalla scomparsa, si continuano a conoscere dettagli sulla morte di Antonello Fassari, noto per il suo ruolo in I Cesaroni. La sua presenza nel cast della serie ha lasciato un segno indelebile, e il suo nome resta associato a uno dei personaggi più amati della televisione italiana. La notizia ha suscitato curiosità tra i fan e il pubblico che lo seguiva con affetto.

A poco più di un anno dalla sua scomparsa, il ricordo di Antonello Fassari si fa più vivo che mai. Con il ritorno de I Cesaroni è impossibile non ricordare l’indimenticato protagonista della tv italiana, che interpretava uno dei personaggi più amati della serie. L’attore se n’è andato il 5 aprile 2025, all’età di 72 anni, ed era malato da tempo. Alla notizia della morte, l’amico e collega Claudio Amendola non aveva nascosto il suo dolore: “Stava male, sapevamo che era un problema importante di salute ma non eravamo preparati”. Antonello Fassari, le cause della morte. L’attore che interpretava Cesare ne I Cesaroni, indimenticabile protagonista della serie tv che ha segnato una generazione, è morto a 72 anni il 5 aprile del 2025.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Antonello Fassari de I Cesaroni, le cause della morte

“I Cesaroni – Il ritorno”, intervista a Maurizio Mattioli: “La famiglia Cesaroni è quella della porta accanto. Antonello Fassari era una persona perbene, è stata una grande perdita”Nonostante i cambiamenti generazionali e i dodici anni di pausa, I Cesaroni continua a essere una delle fiction più seguite e amate dal pubblico...

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