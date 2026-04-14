Recentemente si è diffusa la notizia di un possibile ritorno di fiamma tra l’attrice e un noto personaggio dello spettacolo. Durante un episodio di un podcast, l’ospite ha chiesto direttamente se i due stessero ancora insieme. In passato, sono state pubblicate dichiarazioni che descrivevano un sentimento particolare, definito come “un amore che non avevo mai visto prima”.

Di recente si è parlato di un “ritorno di fiamma” tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi. Non sorprende, dunque, che Gianluca Gazzoli abbia approfittato della presenza dell’attore al suo podcast BSMT per porgli la fatidica domanda: “Non state più insieme?”. Risposta negativa, con buona pace di chi – in fondo – ci ha sempre sperato. Quel che colpisce a ogni intervista, però, è come traspaia il profondo rispetto e affetto che Pezzi continua a provare nei confronti dell’ex compagna, e viceversa. La verità sul ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi. Quando il settimanale Diva e Donna ha immortalato Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi mano nella mano, si è urlato subito al “ritorno di fiamma”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: “Un amore che non avevo mai visto prima”

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Perché è finita tra Andrea Pezzi e l’ex Cristiana Capotondi: “Fatico a parlarne ancora oggi”Era l’ottobre 2022 quando Cristiana Capotondi annunciava la separazione dal compagno Andrea Pezzi.

RIMETTIAMO INSIEME I PEZZI! ANDREA PEZZI passa dal BSMT!

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