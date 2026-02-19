Immagini e frasi scorrono su un maxi schermo davanti a Palazzo Chigi | è la denuncia di Amnesty International Italia e Greenpeace La strage continua la soluzione proposta da Trump rivela disprezzo per il diritto internazionale e per i diritti umani

Un maxi schermo davanti a Palazzo Chigi e alla Farnesina mostra immagini e messaggi di Amnesty International Italia e Greenpeace, che denunciano la continuazione del massacro a Gaza. La causa è la proposta di Trump di una tregua, giudicata dai gruppi ambientalisti e per i diritti umani come un atto di disprezzo verso il diritto internazionale. Le frasi in sovrimpressione chiedono di fermare il genocidio, mentre le organizzazioni criticano la gestione della situazione da parte dell’amministrazione statunitense. La manifestazione si svolge durante la prima riunione del “Board of Peace” a Roma.

R oma, 19 feb. (askanews) – "E questa sarebbe una tregua? Fermiamo il genocidio a Gaza". Le frasi scorrono su un maxi schermo portato davanti a Palazzo Chigi e al Palazzo della Farnesina a Roma da Amnesty International Italia e Greenpeace Italia, nel giorno della prima riunione del "Board of Peace", l'organismo voluto dal presidente statunitense Trump per sovrintendere la ricostruzione della Striscia di Gaza. Sotto le scritte le immagini dei bombardamenti israeliani avvenuti dopo l'accordo di cessate il fuoco dello scorso ottobre.