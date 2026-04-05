In un'intervista esclusiva, Claudio Bellucci ha commentato la possibilità che Allegri diventi il nuovo allenatore della nazionale. L'ex calciatore ha affermato che Allegri possiede le qualità richieste per ricoprire quel ruolo a livello internazionale. La discussione si è concentrata sulla sua esperienza e sulle competenze che lo renderebbero adatto a guidare la squadra nazionale. Bellucci ha espresso fiducia nelle capacità di Allegri di affrontare questa sfida.

L'argomento della settimana, purtroppo per il calcio italiano, è stata la mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali, con conseguente terremoto che ha fatto crollare l'intero castello. Tra le posizioni rimaste libere c'è anche quella del nuovo CT e tra i nomi usciti negli scorsi giorni per succedere a Gattuso c'è anche quello dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Nonostante le sue parole in conferenza stampa sul tema, il suo nome rimane tra le candidature in Figc. A commentare questa possibilità anche l'ex compagno di squadra ai tempi del Napoli Claudio Bellucci, intervistato in esclusiva nelle ultime ore dai nostri microfoni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bellucci sicuro: “Allegri come CT delle Nazionale? Ha la caratura internazionale necessaria”

Allegri: “Io ct della Nazionale? Sono al Milan e mi piacerebbe fare la Champions”(Adnkronos) – "Io tra i candidati al ruolo di ct della Nazionale? In questo momento non ci ho ancora pensato, ora sono al Milan, sono contento di...

"Lei farebbe il ct della nazionale?" Allegri risponde cosìC’è una domanda che mezza Italia vuole fare ad Allegri da tre giorni ed è questa: “Ma lei, farebbe il c.