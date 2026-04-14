All' Archivio di Stato la mostra Alpini di carta con documenti e pubblicazioni rare

L’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r ospita da giovedì 16 aprile alle 16:30 la mostra intitolata “Alpini di carta”. L’esposizione, curata da Giustina Olgiati, presenta documenti e pubblicazioni rare legate agli alpini. La mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico ogni mercoledì e giovedì fino al 7 giugno. L’inaugurazione è prevista con la presenza delle autorità e degli organizzatori.

Giovedì 16 aprile alle ore 16:30, presso l’Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r inaugura “Alpini di carta”, la mostra, a cura di Giustina Olgiati, che sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, il mercoledì e il giovedì, fino al 7 giugno. L’esposizione fa parte di “Genova e gli.🔗 Leggi su Genovatoday.it Archivio di Stato, online l’atto di nascita di Monicelli. Tarasco: “Basta clic per documenti unici”“In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, la rubrica del Portale Antenati Dal registro alla Storia rende omaggio al Maestro Mario...