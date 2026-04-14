Algoritmi e fake news | come il web manipola la nostra realtà

Recentemente, presso la sede della Borsa Italiana a Milano, si è svolto un incontro dedicato alle trasformazioni del settore digitale. L'evento ha affrontato in particolare il ruolo degli algoritmi e delle fake news nel plasmare le informazioni online. Sono stati presentati studi e dati relativi a come le piattaforme digitali influenzano la percezione pubblica e la diffusione di notizie false. La discussione ha coinvolto esperti e professionisti del settore finanziario e tecnologico.

A Palazzo Mezzanotte, nel cuore pulsante della finanza milanese presso la sede della Borsa Italiana, si è tenuto nei giorni scorsi un incontro focalizzato sulle trasformazioni radicali del informativo digitale. Enea Angelo Trevisan ha presentato la sua opera intitolata L’industria delle Bugie, pubblicata da Ealixir Editions, un saggio che analizza come la comunicazione online sia diventata un sistema di produzione strutturato, capace di modellare la realtà e influenzare il giudizio sociale attraverso logiche algoritmiche. La metamorfosi dell’informazione tra algoritmi e reputazione. Durante la presentazione del volume, che vede la prefazione firmata da Luca Palamara, l’attenzione si è concentrata sul passaggio fondamentale dalla narrazione dei fatti alla loro vera e propria fabbricazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Algoritmi e fake news: come il web manipola la nostra realtà "Dare ai ragazzi strumenti per capire la realtà e scovare le fake news"Anche quest’anno RivieraBanca è al fianco dell’iniziativa di "Cronisti in classe" del Resto del Carlino. Fake news mediche e paradossi biologici: i rischi del webUn’analisi di dati medici insoliti e prove scientifiche mette in luce come la disinformazione digitale possa compromettere la salute pubblica, mentre... Part 1The Truth About Political Propaganda in the Media Dopo anni di precariato, graduatorie impazzite, algoritmi assassini e silenzi ministeriali… ce l’ho fatta. È ARRIVATO IL RUOLO. O meglio, la peggio prof entra, se supera l’anno di prova. (Si sa… noi precari, dopo dieci anni di presenza in classe, non siamo stati - facebook.com facebook La tecnologia non si basa sempre su algoritmi. A volte funziona grazie alle emozioni. Perché senza cuore non saremmo altro che macchine. alfaromeo.it/modelli/tonale #AlfaRomeo #AlfaRomeoTonale #HumanIntelligence x.com