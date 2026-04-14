Alessandria il secolo di Mario Angeleri | tra grandi vini e risate

Ad Alessandria, questa mattina si celebra il centesimo compleanno di Mario Angeleri, una persona che ha raggiunto un secolo di vita. La ricorrenza è stata occasione per festeggiare insieme amici e familiari, con momenti di convivialità e allegria. La famiglia ha organizzato una cerimonia semplice, nel rispetto delle abitudini della persona festeggiata. La giornata si è conclusa con un brindisi in suo onore.

Un traguardo di un secolo viene celebrato stamattina ad Alessandria, dove Mario Angeleri festeggia i suoi cento anni di vita. L’incontro istituzionale e affettivo si tiene presso la sua residenza in viale Medaglie d’Oro, con la partecipazione prevista del sindaco e di rappresentanti dell’Amministrazione comunale per onorare una figura che ha segnato profondamente il tessuto sociale e commerciale della provincia. L’impronta di un agente di commercio tra tradizioni locali e grandi marchi. La figura di Angeleri rappresenta un ponte vivente tra la storia economica del territorio e la cultura popolare locale. Originario di Gamalero, ha costruito una carriera solida e rispettata come agente di commercio, diventando un volto familiare in ogni esercizio pubblico della provincia e oltre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, il secolo di Mario Angeleri: tra grandi vini e risate Carnevali: grandi feste tra piazze e risate. Maschere, carri, allegriaUna tradizione antichissima, che affonda le sue radici nel periodo della dominazione della Serenissima. Mario Jucci, cento anni di segreti : un secolo di intelligence italiana tra Guerra Fredda e nuove minacce.Il generale Mario Jucci compie 100 anni, un traguardo eccezionale segnato da una vita interamente dedicata al servizio dello Stato italiano e, in...