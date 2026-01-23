Carnevali | grandi feste tra piazze e risate Maschere carri allegria

Carnevali: un’antica tradizione che anima le piazze italiane con maschere, carri e momenti di allegria. Nato durante il periodo della dominazione della Serenissima, questo evento rappresenta un patrimonio culturale radicato nella storia, caratterizzato da feste popolari e celebrazioni che uniscono comunità e tradizione. Un’occasione per riscoprire usanze secolari e vivere un’esperienza autentica in un’atmosfera di gioia condivisa.

Una tradizione antichissima, che affonda le sue radici nel periodo della dominazione della Serenissima. Crema si prepara ad offrire, di nuovo, lo ‘spettacolo’ del Carnevale che, ogni anno, attira oltre 20mila persone ogni domenica, per la sfilata dei carri allegorici, dopo mesi di lavoro dei volontari, per preparare l’allestimento e costruire i ‘mascarú’ (le grandi sagome di cartapesta) con tecniche decennali ormai collaudate. L’edizione 2026, la numero 38, si svolgerà nelle quattro domeniche che precedono la Quaresima: dall’1 febbraio con ‘Aspettando il Carnevale’, fino al 22 febbraio con la proclamazione del carro vincitore, tra coriandoli, colori, musica e danza (le sfilate saranno l’8, il 15 e 22 febbraio). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Divertimento per tutti. Ecco carri e maschere. Carnevale, che feste!Il Carnevale in Toscana e Liguria offre un ricco calendario di eventi, tra parate di carri, maschere tradizionali e spettacoli in costume.

Carnevale di Putignano, un mese di festa ed eventi fra tradizioni e novitàFino al 17 febbraio va in scena la 632ª edizione di uno tra gli eventi culturali più antichi d'Europa, con oltre 100 appuntamenti fra cui la riapertura del Teatro Comunale in modalità pista da ballo ... tg24.sky.it

Divertimento per tutti. Ecco carri e maschere. Carnevale, che feste!di Lisa Ciardi Maschere, parate di carri, spettacoli in costume. Toscana e Liguria si confermano terre ricche di eventi diversi ... msn.com

Il Carnevale di Cento, è uno dei carnevali storici più famosi d’Italia. Le sue origini risalgono al Seicento e la manifestazione è celebre per i grandi carri allegorici in cartapesta, ricchi di colori, musica e satira. Elemento distintivo sono i “gettoni”: durante le sfilate, - facebook.com facebook