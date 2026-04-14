Alba il coraggio di Valentina Mastroianni | la forza di Cesare

Martedì 21 aprile alle ore 20, Valentina Mastroianni condividerà il suo racconto personale presso la Fondazione Ferrero di Alba, in strada di Mezzo 44. L’evento si concentra sulla sua esperienza e sulla storia di Cesare, con la partecipazione aperta al pubblico. La serata si svolge in un luogo dedicato a incontri e approfondimenti culturali, e rappresenta un momento di confronto diretto sulla vicenda raccontata.

Valentina Mastroianni porterà il suo racconto personale presso la Fondazione Ferrero di Alba, in strada di Mezzo 44, martedì 21 aprile alle ore 20.45. L’incontro, intitolato Quando l’amore vince, è organizzato dall’associazione La Collina degli Elfi e si rivolge a chiunque desideri confrontarsi con temi profondi come la fragilità e la forza del legame affettivo. La partecipazione all’evento sarà gratuita, ma è necessaria una prenotazione preventiva tramite il numero WhatsApp 3938678014. L’esperienza trasformativa di Valentina Mastroianni e il progetto legato a Cesare. Il cuore della serata risiede nella testimonianza di Valentina Mastroianni, figura nota per il progetto La storia di Cesare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alba, il coraggio di Valentina Mastroianni: la forza di Cesare "È stata tutta vita", a Podenzano la presentazione del libro di Valentina MastroianniMercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 21 la palestra comunale di via Lombardelli 16 a Podenzano ospiterà la presentazione del libro "È stata tutta vita. Leggi anche: Casale C.C. ospita incontro su cure palliative pediatriche con Valentina Mastroianni