Al Teatro Clerici arriva l' Osteria Giacobazzi

Da bresciatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Clerici è in scena Osteria Giacobazzi, uno spettacolo che trasforma il teatro in un’osteria reale. Durante la rappresentazione, alcuni ospiti sono seduti su un palco e partecipano a un pasto completo, con tavoli apparecchiati, vino e cibo serviti durante lo spettacolo. La performance combina elementi teatrali con un’esperienza conviviale, creando un’atmosfera informale e coinvolgente per il pubblico presente.

Osteria Giacobazzi, lo spettacolo che vede il teatro trasformarsi in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad alcuni ospiti che sono seduti sul palco. Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, vi sbagliate di grosso.Questa non è solo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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