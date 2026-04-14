Al Teatro Clerici arriva l' Osteria Giacobazzi

Al Teatro Clerici è in scena Osteria Giacobazzi, uno spettacolo che trasforma il teatro in un’osteria reale. Durante la rappresentazione, alcuni ospiti sono seduti su un palco e partecipano a un pasto completo, con tavoli apparecchiati, vino e cibo serviti durante lo spettacolo. La performance combina elementi teatrali con un’esperienza conviviale, creando un’atmosfera informale e coinvolgente per il pubblico presente.