Giacobazzi arriva alla ChorusLife Arena | il clima dell’Osteria incontra la magia del Teatro

Giuseppe Giacobazzi atterra a Bergamo. L’attore e comico sarà sul palco della ChorusLife Arena martedì sera, portando in scena “Osteria Giacobazzi”. La serata promette un mix di atmosfera casalinga e teatro, con il pubblico pronto a ridere e lasciarsi coinvolgere.

Giuseppe Giacobazzi arriva a Bergamo. L'amatissimo comico sarà in scena con lo spettacolo "Osteria Giacobazzi" martedì 17 febbraio alle 21 alla ChorusLife Arena per una serata in cui il clima delle Osteria incontra la magia del Teatro. Lo show stravolge completamente tutte le regole del teatro. Il palco si trasforma in una vera e propria Osteria: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo spettacolo ad ospiti che, seduti sul palco, mangiano e bevono durante lo show. Un'esperienza teatrale immersiva e unica nel suo genere. Giuseppe Giacobazzi, a capo di una brigata straordinaria per oltre due ore di risate continue.

