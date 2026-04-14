È stato presentato a Roma il progetto “Origini Edition”, un'iniziativa di Autogrill realizzata in collaborazione con la Fondazione Qualivita. L’obiettivo è offrire nei punti vendita autostradali panini preparati con ingredienti italiani certificati Dop e Igp. La novità riguarda la presenza di prodotti di qualità locale nei menu proposti lungo le autostrade italiane, puntando a valorizzare l’agroalimentare del paese.

La qualità agroalimentare made in Italy viaggia anche lungo al rete autostradale italiana. E’ stato presentato a Roma il progetto “Origini Edition” iniziativa firmata da Autogrill e dalla Fondazione Qualivita che mette al centro le produzioni Dop e Igp garantendo ai prodotti d’eccellenza dei territori italiani una nuova importante vetrina Il progetto rientra inoltre nelle iniziative di valorizzazione della Cucina Italiana Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, iniziative che pongono l’accento sulle caratteristiche di qualità, tracciabilità e artigianalità che rappresentano il vantaggio competitivo del food & wine italiano sui mercati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Al debutto in Autogrill i panini con ingredienti Dop e Igp

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