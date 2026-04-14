Aida e Patrizia in scena un viaggio intimo e delicato nei ricordi di due donne sul confine

Dal 17 al 19 aprile, presso il Teatro Stabil Furlan a Torreano di Martignacco, si terranno tre repliche di uno spettacolo che racconta un viaggio tra ricordi e emozioni di due donne. La rappresentazione si svolge in un ambiente intimo, offrendo uno sguardo delicato su temi personali e condivisi. L’evento si inserisce all’interno di una programmazione dedicata a esplorare le esperienze e le storie di figure femminili.

Ha il sapore di un rito quello che andrà in scena nei 3 giorni di replica, dal 17 al 19 aprile, nella sede del Teatri Stabil Furlan in via della Vecchia Filatura 10 a Torreano di Martignacco.“Drugacen Svet Un altri mont Un altro mondo” è il titolo di un'opera speciale nata dall’incontro tra.🔗 Leggi su Udinetoday.it Dal fruscio del modem all’Intelligenza Artificiale: esce “Dall’Analogico al Digitale”, un viaggio nei nostri ricordi tecnologiciChi ricorda il caratteristico sibilo metallico del modem durante l’attesa per connettersi a Internet? O l’emozione mista a timore reverenziale quando... Uomini e Donne, il cavaliere storico intimo con due dame: confessa ed è il caos in studioTensione alle stelle nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che continua a catalizzare l’attenzione del...