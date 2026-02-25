Dal fruscio del modem all’Intelligenza Artificiale | esce Dall’Analogico al Digitale un viaggio nei nostri ricordi tecnologici

Chi ricorda il caratteristico sibilo metallico del modem durante l’attesa per connettersi a Internet? O l’emozione mista a timore reverenziale quando è entrato in casa il primo, ingombrante, computer domestico? In questi giorni è uscito a Roma un libro che promette di farci rivivere esattamente quelle sensazioni. Si intitola “Dall’Analogico al Digitale – Mezzo secolo di rivoluzione tecnologica vissuta in prima persona” ed è la nuova opera firmata da Fabrizio Cannatelli, divulgatore tecnologico e fondatore del noto portale informarea.it. Eppure, non ci troviamo di fronte a una fredda e semplice ricostruzione tecnica. Il libro di Cannatelli è un racconto intimo e universale che intreccia sapientemente la memoria personale con i grandi cambiamenti culturali, offrendo una lucida riflessione critica sul nostro presente. Con uno stile chiaro e accessibile a tutti, l’opera riesce a far riaffiorare quel genuino senso di stupore che accompagnava ogni nuova scoperta tecnologica del passato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Corsi sul digitale gratuiti, dal 2026 lezioni dall'intelligenza artificiale alla gestione online dei servizi pubbliciDal 2026, corsi gratuiti sul digitale offriranno formazione su intelligenza artificiale e gestione dei servizi pubblici online.

Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneL’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.