Ahn Hyo Seop tra i campi | la sfida rurale di un agricoltore speciale
Ahn Hyo Seop sarà protagonista di un nuovo programma televisivo trasmesso da SBS, intitolato Sold Out on You, in cui interpreterà un giovane agricoltore. La trasmissione andrà in onda a partire dal 22 aprile alle ore 21:00 KST. Il format mostrerà le attività quotidiane di chi lavora nei campi e le sfide di una vita rurale.
Il nuovo progetto televisivo di SBS, intitolato Sold Out on You, vedrà Ahn Hyo Seop interpretare un giovane agricoltore impegnato in una complessa routine rurale, con il debutto previsto per il 22 aprile alle ore 21:00 KST. La trama si concentrerà sul rapporto sentimentale tra Matthew Lee, un perfezionista che gestisce diverse attività agricole, e Dam Ye Jin, una celebre conduttrice di programmi di home shopping colpita da gravi problemi di insonnia. L’impegno totale di Matthew Lee tra gestione agricola e servizio alla comunità. Le immagini recentemente rilasciate sulla produzione mostrano la versatilità del protagonista nel villaggio di Deokpung.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sold Out on You: Ahn Hyo Seop svela il segreto del suo nuovo ruoloAhn Hyo Seop svela i dettagli del suo nuovo personaggio per la serie Sold Out on You, che debutterà il 22 aprile alle ore 21:00 KST.
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