Kim Bum torna al cinema | sfida d’amore tra un manager e un agricoltore

Un attore torna al cinema con un nuovo film di genere romantico. Nel progetto, intitolato Sold Out On You, interpreterà il ruolo di un manager di una multinazionale nel settore della cosmetica. La pellicola racconta una storia d’amore tra il personaggio di Kim Bum e un agricoltore. La produzione è in fase di realizzazione e il film dovrebbe essere distribuito prossimamente.

Kim Bum sta per tornare sul grande schermo nel genere delle commedie romantiche con la nuova produzione intitolata Sold Out On You, dove interpreterà Seo Eric, un dirigente di una multinazionale dedicata alla cura della pelle. Il debutto della serie è programmato per il 22 aprile alle ore 21:00 KST, promettendo una narrazione che intreccia sentimenti inaspettati e dinamiche lavorative tra personaggi dal carattere forte. La trama ruota attorno all’incontro tra Matthew Lee, un agricoltore perfezionista che gestisce diverse occupazioni contemporaneamente, e Dam Ye Jin, una celebre conduttrice di programmi di home shopping afflitta da problemi di insonnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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