Susanna ha ottenuto un grande risultato alla partita di Affari Tuoi, attirando l’attenzione del pubblico. Stefano De Martino è apparso come conduttore principale del programma, che va in onda in prima serata su Rai1. La presenza del conduttore e la performance di Susanna sono stati gli elementi più evidenti della puntata, trasmessa recentemente sulla rete pubblica.

L’access prime time di Rai1 ormai ha un volto preciso: quello di Stefano De Martino e dei pacchi di Affari Tuoi. E anche nella puntata di giovedì 5 marzo il conduttore non ha deluso le aspettative, portando in studio una serata fatta di musica, risate e qualche colpo di scena. Tra un siparietto e una battuta che sa quasi di promessa, la partita di Susanna regala momenti di grande gioia. E proprio nel mezzo della gara arriva una frase di Stefano De Martino che sembra anticipare quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate. “Affari Tuoi”, Stefano De Martino accenna a una promessa a ritmo di musica. La protagonista di giovedì 5 marzo si chiama Susanna, gioca per l’Abruzzo con il pacco numero 1 e lavora nella storica pizzeria di famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, la partita di Susanna è un successo. E Stefano De Martino fa una promessa

Affari Tuoi, per Stefano De Martino “la partita potrebbe durare 12 minuti”. Dottore in difficoltàLunedì 5 gennaio Stefano De Martino torna con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi.

Lutto di Stefano De Martino e polemiche: cosa è successo prima e durante Affari tuoiLunedì 19 gennaio, l’appuntamento dell’access prime time di Rai 1 è tornato puntuale, ma l’atmosfera non è stata quella di sempre.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Affari Tuoi.

Temi più discussi: Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: Me ne vado; Veronica ad Affari Tuoi: Devo regalare il viaggio di nozze ai miei genitori, frega il dottore e vince; Affari Tuoi 3 marzo, Paola alla Regione Fortunata sfida sorte e Dottore: quanto ha vinto; Affari Tuoi, Stefano De Martino stanco e senza parole: Vengono tutti qui.

Affari Tuoi, la partita di Susanna è un successo. E Stefano De Martino fa una promessaStefano De Martino torna con Affari Tuoi: la partita premia Susanna mentre il conduttore fa una promessa che sa di novità ... dilei.it

Susanna fa il tour dello studio di Affari Tuoi per cercare il pacco giusto, quanto c’era in quello che ha sceltoAd Affari Tuoi è la volta di Susanna da Montesilvano, la pacchista accetta un cambio e per cercare il pacco giusto fa un giro dello studio a braccetto ... fanpage.it

Ad Affari Tuoi, Ilaria e Letizia seguono il nonno: "Ha detto di prendere il pacco 5", cos'è successo nel finale x.com

Io e il mio compare ci dobbiamo sbrigare stasera, che abbiamo altro da fare", ha scherzato Stefano De Martino durante la puntata del 4 marzo di Affari tuoi, lasciando intendere la sua doppia serata tra Rai 1 e Rai 2. La puntata ha visto come protagoniste Ilaria - facebook.com facebook