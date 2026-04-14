Affari Tuoi la piemontese Sara vince e il fidanzato commuove lo studio raccontando il loro incontro

Durante una puntata di Affari Tuoi, una concorrente proveniente dal Piemonte ha vinto una somma di denaro significativa. La sua vittoria è stata accompagnata da un momento emozionante, quando il suo fidanzato ha condiviso in diretta il racconto del loro incontro. La concorrente ha deciso di rifiutare tutte le offerte presentate, optando per uno scambio che le ha permesso di ottenere una vincita considerevole.

Da una Sara all’altra. Dopo la vittoria insperata alla Regione Fortunata per la sarda Sara (qui per scoprire cosa è successo), nella puntata del 14 aprile di Affari Tuoi è arrivata una nuova occasione per la piemontese Sara. Anche lei, come la sua omonima si è ritrovata ad essere affiancata dal suo partner, Daniele. Quest'ultimo ha emozionato il pubblico di Rai 1 raccontando di aver incontrato l'amata in uno dei periodo più difficili della sua vita. Sara vive a Volpiano da un paio d’anni, anche se le sue radici affondano a Torino. Porta con sé una storia fatta di intrecci: metà italiana e metà marocchina, un’identità ricca di sfumature.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, la piemontese Sara vince e il fidanzato commuove lo studio raccontando il loro incontro Affari tuoi, Herbert perfetto tanguero lascia lo studio e Rossella vince (beffata dal Dottore)Affari tuoi non si ferma neanche di domenica, tenendo compagnia al suo pubblico con una nuova e appassionante puntata. Affari Tuoi, voci clamorose sul fidanzato di Ileana: perché non è in studioOggi, sabato 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.