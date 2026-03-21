Nella puntata di sabato 21 marzo di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, si sono susseguite voci riguardo al motivo per cui il fidanzato di Ileana non fosse presente in studio. La trasmissione è andata in onda come di consueto, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla sua assenza.

Oggi, sabato 21 marzo, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige. lei si chiama Nadia, viene da Bolzano e nella vita è un’ostetrica e consulente dell'allattamento. La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Liguria. Si chiama Ileana, viene da Sanremo - ma è nata a Imperia - e nella vita è fa i piercing. Ha deciso di partecipare insieme alla mamma. Si chiama Graziella, viene da Imperia e nella vita si occupa di sistemi di gestione per una società autostradale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, voci clamorose sul fidanzato di Ileana: perché non è in studio

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