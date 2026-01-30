Acqua dei Corsari ha di nuovo la sua scuola | torna finalmente a vivere la Casa del Fanciullo
Oggi la scuola elementare Casa del Fanciullo di via Messina Marine ha riaperto le porte dopo due anni di lavori. Studenti, genitori e insegnanti erano presenti per la riapertura ufficiale di un luogo che per molto tempo era stato chiuso. Ora la scuola torna a essere un punto di riferimento per i bambini della zona, pronti a tornare a studiare e a vivere l’ambiente che tanto aspettavano.
“ Oggi è una giornata davvero importante per studenti, genitori e insegnanti. Dopo due consegne tecniche, si apre ufficialmente la scuola elementare Casa del Fanciullo di via Messina Marine, che torna finalmente a vivere”. Lo annuncia il presidente della settima commissione consiliare Pasquale Terrani. L’edificio, di proprietà dei Padri Vocazionisti, è stato ristrutturato “con grande attenzione, curato nei minimi particolari e adeguato a tutte le normative vigenti”, dice Terrani. Tra gli interventi realizzati, anche l’installazione dell’ascensore per le persone con disabilità e una palestra a disposizione degli studenti: “spazi più sicuri, moderni e inclusivi, pensati per accogliere al meglio i nostri ragazzi”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
