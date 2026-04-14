Addetti alle pulizie assistenti bagnanti e manovale edile | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Questa settimana nel novarese sono state pubblicate diverse offerte di lavoro dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero. Tra le figure richieste ci sono addetti alle pulizie, assistenti bagnanti e manovali edili. Le posizioni sono rivolte a persone con diverse competenze e livelli di esperienza, senza limiti di età specifici. Le opportunità riguardano sia contratti a tempo determinato che indeterminato, con varie modalità di inserimento.

Addetti alle pulizie, assistenti bagnanti e manovale edile. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dai Centri per l'impiego di Novara e Borgomanero.Ecco gli annunci attivi fino a martedì 14 aprile. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Impiegati, fabbri e addetti alla cucina: le offerte di lavoro della settimana nel novarese