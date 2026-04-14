Acqua torna nei rubinetti ma resta vietato berla in molte zone

Dopo interventi sulla rete idrica nel Pescarese, l’erogazione dell’acqua è ripresa in alcune zone. Tuttavia, la Asl ha emesso un avviso: l’acqua che arriva nei rubinetti non è ancora considerata sicura per il consumo alimentare. La situazione rimane sotto controllo mentre si proseguono i controlli e i lavori per garantire la piena sicurezza.

Pescara - Riprende gradualmente l’erogazione dopo i lavori sulla rete idrica nel Pescarese, ma la Asl avverte: l’acqua non è ancora sicura per uso alimentare. Dopo gli interventi sulla rete idrica dell’adduttrice “Giardino”, effettuati da Aca, torna progressivamente l’acqua in diversi Comuni della provincia di Pescara, ma resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie. La Asl di Pescara ha infatti chiarito che, nonostante il ripristino parziale dell’erogazione, l’acqua non è ancora potabile. Attraverso una comunicazione ufficiale diffusa sui propri canali, l’azienda sanitaria ha ribadito che si tratta di una misura precauzionale, necessaria per consentire i controlli sulla qualità dell’acqua.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua torna nei rubinetti ma resta vietato berla in molte zone In #casa: #Acqua in bottiglia o dal rubinetto #home #homeliving #routine Arsenico nell'acqua di mezza Viterbo, arriva l'autobotte: l'elenco delle vie dove è vietato berlaArsenico al di sopra del valore consentito a Viterbo, interessate le zone alimentate dalla rete idrica distributrice “Serbatoio Grotticella”. Leggi anche: Nel condominio riaperti i rubinetti. Torna l’acqua, scoppia la polemica