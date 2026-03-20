Nel condominio riaperti i rubinetti Torna l’acqua scoppia la polemica

Nel condominio “La nuova Pieve” l’acqua è stata riattivata dopo due giorni di interruzione. I sigilli sono stati rimossi ieri sera, permettendo il ritorno dell’erogazione idrica. La riapertura ha suscitato reazioni tra inquilini, medici e commercianti, coinvolti dai disagi causati dalla sospensione. La situazione ha generato discussioni tra i residenti e le attività commerciali del quartiere.

È tornata l’acqua nel condominio “La nuova Pieve” ma esplode la polemica. Dopo due giorni di disagi per inquilini, pazienti degli studi medici e della guardia medica e per i commercianti finalmente ieri sera sono stati tolti i sigilli. Ma si alza la protesta dei proprietari del condominio di piazza Puccini e via Mascagni e cresce contro l’ex amministratore comunale e anche con l’amministrazione comunale. Ieri sono stati effettuati due bonifici circa 10mila euro da parte dei condomini privati e 16mila da parte dell’amministrazione comunale, E così è stato possibile sbloccare la situazione. "Un grave disservizio nel condominio che ospita i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel condominio riaperti i rubinetti. Torna l’acqua, scoppia la polemica Articoli correlati Zayn Malik torna a parlare di Gigi Hadid, ma scoppia la polemicaIn queste ore Zayn Malik è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gigi Hadid, madre di sua figlia. La batteria della bici elettrica prende fuoco: scoppia l'incendio nel garage del condominioLa batteria di una bici elettrica prende improvvisamente fuoco nel garage comune, causando danni e grande paura all'interno di un condominio.