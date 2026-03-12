Presunto dossieraggio Bucci–Secolo XIX le opposizioni | Il presidente venga in aula a riferire

Le opposizioni in consiglio regionale ligure chiedono al presidente della Regione, Marco Bucci, di presentarsi in aula per riferire sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX, di cui si è parlato nelle ultime ore dopo le denunce pubblicate dal giornale. La richiesta nasce dalla necessità di chiarimenti sulla questione.

Conferenza stampa della minoranza in consiglio regionale: annunciata una lettera per chiedere l’informativa martedì e un ordine del giorno sulla libertà di stampa Nella lettera i consiglieri parlano di notizie “particolarmente inquietanti” sulle modalità con cui la giunta regionale si rapporterebbe con il sistema dell’informazione. Per questo motivo l’opposizione chiede che la questione venga affrontata nella sede istituzionale del consiglio regionale e non solo attraverso dichiarazioni pubbliche o conferenze stampa. "Chiediamo a Bucci di venire in aula a riferire su quanto emerso: è un atto dovuto", ha dichiarato il capogruppo del Pd Armando Sanna. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, accuse a Bucci e portavoce: la procura apre un'inchiestaLa procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento formalmente a carico di ignoti, sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del...

VIDEO | Caso Secolo XIX, Bucci e Casabella: "Nessun dossieraggio"Durante la conferenza stampa svoltasi nel primo pomeriggio per parlare della vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo...

Una raccolta di contenuti su Presunto dossieraggio Bucci Secolo XIX...

Temi più discussi: Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, accuse a Bucci e portavoce: la procura apre un'inchiesta; La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento formalmente a carico di ignoti, sulla vicenda del presunto dossieraggio nei confronti del quotidiano Il Secolo XIX. Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci ha parlato in una conferenza stampa ind; Presunto dossier sul Secolo XIX, Bucci: Nessuna pressione, solo un equivoco; Dossier sui giornalisti sgraditi dallo staff del presidente della Liguria, ora la Procura indaga sulla black list di Bucci.

Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, Bucci: Smentisco il messaggio che Brambilla mi attribuirebbe e che avrei mandato all’editoreIl presidente della Regione Liguria interviene sulla vicenda che coinvolge il quotidiano genovese e il suo direttore: Lo invito ad autorizzarmi all’intera pubblicazione di tutti i messaggi che ci sia ... lavocedigenova.it

Presunto dossieraggio, Bucci: Mai esistito, con il direttore del Secolo solo scambio di opinioniÈ un grande equivoco. Non è mai esistito alcun ‘dossieraggio’, dire il contrario è diffamatorio. Quella che il mio staff prepara è la rassegna stampa quotidiana. Nell’ambito del rapporto mio personal ... genova3000.it

Presunto dossieraggio sul Secolo XIX, Bucci: "Smentisco il messaggio che Brambilla mi attribuirebbe e che avrei mandato all’editore" x.com

Scoppia il caso in Liguria dopo la diffusione di un presunto dossier realizzato dallo staff del presidente della Regione Marco Bucci sui giornalisti del quotidiano genovese Il Secolo XIX. Il documento avrebbe analizzato articoli, titoli e spazi dedicati ai candida - facebook.com facebook