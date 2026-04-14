Il ministro dello Sport ha preso parola alla settima commissione del Senato per discutere dell’emergenza nel calcio italiano. Durante l’intervento, ha sottolineato la necessità di cambiare non solo la governance della Figc, ma anche il sistema che la sostiene. La discussione si svolge in un momento di attenzione crescente sulla situazione del calcio nel paese, con attenzione alle riforme e alle criticità del settore.

Il ministro dello Sport Abodi sta parlando al Senato, settima commissione, dell’emergenza calcio in Italia. “Era previsto che fossi sistematicamente presente. Avremmo dovuto dare seguito anche in caso di successo (con la Nazionale, ndr). Ennesimo fallimento sportivo. Strumenti e soluzioni per rendere il calcio competitivo dial punto di vista sportivo e sociale Rispetto alla titolarità della federazione nel cercare un nuovo presidente. mI aspettavo e mi aspetto ancora che gli sforzi di queste settimane si concentri sulle cose da fare. Non è servito il 98,7% dei consensi ad applicare il programma. Ci porta a riflettere sul modo in cui si è costruito il consenso.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Abodi: “Figc, non sia solo un cambio di regime ma di sistema” (LIVE)

Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?La decapitazione degli attori principali della rivoluzione islamica in Iran rafforza, invece di vanificarlo, il quesito strategico principale del...

Abodi: “Spero ci sia un commissariamento della Figc, così da arrivare a nuove elezioni”Il Ministro dello Sport Andrea Abodi è intervenuto a Rtl, parlando di ciò che scuote l’intera Italia calcistica: il futuro di Gravina e della Figc...