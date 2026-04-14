A teatro con tutta la famiglia | al Piccolo Coccia arrivano Le letture del Bianconiglio
A Novara si prepara un nuovo fine settimana dedicato alle famiglie con un evento al Teatro Coccia. Prima dello spettacolo
Nuovo appuntamento per tutta la famiglia a Novara.In attesa dello spettacolo "I Viaggi di Gulliver", l'opera ispirata al romanzo di Jonathan Swift in programma a sul palco del Teatro Coccia domenica 24 maggio all'interno del cartellone "Chi ha Paura del Melodramma?", sabato 18 aprile alle 16 al.🔗 Leggi su Novaratoday.it
"Il favoloso Oscar": al teatro Libero in scena le fiabe di Wilde per tutta la famigliaChi non conosce Oscar Wilde, autore del celebre romanzo “Il ritratto di Dorian Grey”? Eppure Wilde non scrisse soltanto romanzi e poesie.
Teatro: al Coccia arriva Alessandro Haber con "La coscienza di Zeno"Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Sabato 31...