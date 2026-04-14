A tavola con le religioni | regole e valori del cibo
Un nuovo evento si svolge presso l’Abbazia Benedettina di Montevergine, dedicato all’incontro tra le diverse religioni attraverso il tema del cibo. L’iniziativa è volta a promuovere la conoscenza delle regole e dei valori alimentari delle varie tradizioni religiose. Scopo dell’evento è creare uno spazio di confronto e rispetto reciproco, con l’obiettivo di approfondire le diversità culturali che compongono il mosaico delle comunità mediterranee.
L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Abbazia Benedettina di Montevergine di dare vita a percorsi di incontro e conoscenza, al fine di ricostruire in un clima di rispetto reciproco il complesso mosaico delle culture mediterranee e di individuare comuni percorsi di pacifica convivenza. Questa.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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Montevergine incontra. A tavola con le religioni: Regole e Valori del cibo #montevergine #religioni #cibo #valori #telenostra I ° edizione, Palazzo Abbaziale di Loreto - 18 e 19 aprile 2026 L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Abbazia Benedettina di Montevergi - facebook.com facebook
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