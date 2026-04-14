A tavola con le religioni | regole e valori del cibo

Un nuovo evento si svolge presso l’Abbazia Benedettina di Montevergine, dedicato all’incontro tra le diverse religioni attraverso il tema del cibo. L’iniziativa è volta a promuovere la conoscenza delle regole e dei valori alimentari delle varie tradizioni religiose. Scopo dell’evento è creare uno spazio di confronto e rispetto reciproco, con l’obiettivo di approfondire le diversità culturali che compongono il mosaico delle comunità mediterranee.