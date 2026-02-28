Marzo a tavola | il ritorno della terra e il gusto del cibo che rispetta le stagioni

A marzo i mercati alimentano il passaggio tra inverno e primavera, con i banchi che mostrano nuovi colori e sapori. I cavoli invernali lasciano spazio agli asparagi, alle fave fresche e ai cipollotti, che portano nel piatto i primi segnali di stagione. È il momento in cui i prodotti della terra si rinnovano, offrendo ingredienti più leggeri e profumati.

C'è un momento preciso in cui l'inverno smette di essere l'unica stagione nel piatto. Accade in marzo, quando i banchi del mercato cambiano volto e tra i cavoli invernali iniziano a fare capolino i primi asparagi, le fave tenere, i cipollotti profumati di terra. Non è un dettaglio romantico: è un segnale biologico, agricolo e culturale insieme. La stagionalità del cibo non è una moda del momento, ma il modo più antico e intelligente di nutrirsi. In un'epoca dominata dalla disponibilità perenne di qualsiasi prodotto in qualsiasi mese, tornare a fare la spesa seguendo il ritmo delle stagioni è un atto quasi rivoluzionario. Ma anche, come vedremo, uno dei gesti più concreti che chiunque possa compiere per la propria salute, per il portafoglio e per il pianeta.

