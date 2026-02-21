Dove si trovano esattamente le 338 case di Enasarco già comprate da Roma Capitale

Roma Capitale ha deciso di acquistare 702 immobili di proprietà di Enasarco, tra cui 338 case già comprate. La delibera, approvata a fine dicembre 2025, ha ottenuto il via libera dopo un lungo dibattito tra giunta e assemblea. Le case si trovano in diverse zone della città e saranno destinate a diverse finalità. La procedura di acquisto si concentra principalmente su immobili situati nelle aree periferiche di Roma.

Sono state pagate complessivamente 53,4 milioni di euro, una media di 158mila euro ciascuna. La maggior parte, 243, è rappresentata da fitti passivi A fine dicembre 2025 Roma Capitale ha approvato una delibera, passata prima in giunta e poi in assemblea, che dà l'ok all'acquisto di 702 immobili di proprietà di Fondazione Enasarco. Lo scopo è trasformarli in alloggi popolari o di edilizia sociale con canoni calmierati, per rispondere alla grande emergenza abitativa che colpisce la città di Roma.