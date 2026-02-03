Angy Brown e l' esperienza a The Voice Senior a San Valentino aperitivo speciale con la cantante

Sabato 14 febbraio, la Pop Factory e Pop Street Parade hanno organizzato un aperitivo speciale per San Valentino con Angy Brown, al secolo Angie Castellucci. La cantante ha incontrato il pubblico mentre si godeva un momento di relax e musica, in un’atmosfera informale e conviviale.

