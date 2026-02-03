Angy Brown e l' esperienza a The Voice Senior a San Valentino aperitivo speciale con la cantante
Sabato 14 febbraio, la Pop Factory e Pop Street Parade hanno organizzato un aperitivo speciale per San Valentino con Angy Brown, al secolo Angie Castellucci. La cantante ha incontrato il pubblico mentre si godeva un momento di relax e musica, in un’atmosfera informale e conviviale.
Sabato 14 febbraio la Pop Factory insieme a Pop Street Parade ospitano un aperitivo speciale in occasione di San Valentino con la cantante Angy Brown, al secolo Angie Castellucci. La musicista per l'occasione racconterà l'esperienza vissuta al programma Rai "The Voice Senior" in un momento.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su The Voice Senior
“A De Martino dico ‘stringi stringi’ che così iniziamo prima con The Voice Senior. Sul palco anche uno splendido cantante 90enne”: così Antonella Clerici
L’elisir d’amore, aperitivo letterario di San Valentino
L'elisir d'amore, aperitivo letterario di San Valentino, esplora i temi dell’amore e delle sue molteplici sfumature.
Il Dalai Lama ringrazia per il premio Grammy al suo audiolibro. "Meditazioni: le riflessioni di Sua Santità il Dalai-Lama" ha sbaragliato l'audiolibro del presidente della Corte Suprema Usa Ketanji Brown Jackson e del comico Trevor Noah. #ANSA - facebook.com facebook
Angela Gisela Brown presso la Chiesa di San Vincenzo Ferrer è stata la prima persona di origine africana a sposarsi con un membro di una famiglia reale europea regnante. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.