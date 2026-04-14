40 anni di ' Don Giovanni'

Domenica si è celebrato il quarantesimo anniversario della prima rappresentazione di 'Don Giovanni', un'opera che ha segnato un punto di svolta nel mondo della musica. L'evento ha coinvolto numerosi appassionati e professionisti del settore, riflettendo sulla lunga storia di questa composizione. Durante le celebrazioni, sono state ricordate le tappe principali di questa produzione e il suo impatto nel panorama musicale. Un commento di un rappresentante ha definito questo anniversario una pietra miliare, sottolineando come l'opera abbia portato a un cambiamento nel modo di scrivere musica.

“È una pietra miliare: D’ora in poi dovremo tutti fare i conti con un nuovo modo di scrivere la musica”. Sono le parole con cui Francesco de Gregori salutò l’uscita, nel 1986, di “Don Giovanni” di Lucio Battisti, un album che, nel disorientamento collettivo, avrebbe rappresentato davvero un punto.🔗 Leggi su Pisatoday.it La Vera Storia di WOLFGANG AMADEUS MOZART Leggi anche: Don Agostinelli, 40 anni fa l’ordinazione Il prete che vuole diventare padre: “Decisione presa dopo anni di solitudine”, chi è Don Giovanni Gatto51 anni, originario di Montebelluna, don Giovanni Gatto lascia il sacerdozio per costruirsi una famiglia e diventare padre.