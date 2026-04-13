zeudi di palma pronta ad incontrare i fan dove e quando

Zeudi Di Palma, nota ex concorrente del reality, ha annunciato un evento pubblico a Milano dedicato ai suoi fan. L’appuntamento si terrà nella giornata di domenica presso un locale della città, con orario da definire. L’iniziativa permette ai partecipanti di incontrare l’ex gieffina di persona e di scambiare qualche parola con lei. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio la figura pubblica.

Zeudi Di Palma pronta ad incontrare i fan a Milano: ecco dove e quando incontrare l’ex gieffina. Il 24 aprile Milano si prepara a trasformarsi in un piccolo epicentro di bellezza, autenticità e connessione umana: Zeudi Di Palma incontrerà i suoi fan in un evento che promette di andare ben oltre il semplice meet & greet. Dietro il sorriso elegante c’è un percorso fatto di determinazione, identità e orgoglio delle proprie radici. Nata a Napoli, Zeudi ha saputo portare sul palco non solo la sua bellezza, ma una narrazione potente: quella di una giovane donna che non ha paura di mostrarsi per ciò che è. Leggi anche Rasha e Omer di nuovo insieme: cosa è cambiato davvero Non si tratterà solo di foto e autografi.🔗 Leggi su 361magazine.com

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