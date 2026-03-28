Dopo aver annunciato la separazione dal suo allenatore, la tennista ha comunicato che non prenderà parte ai prossimi tornei. La giocatrice ha anche rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo alla decisione, senza specificare i motivi della rottura. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’atleta, che ha deciso di interrompere momentaneamente la sua attività agonistica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Iga Swiatek, attualmente al vertice del ranking WTA, ha annunciato di essere in cerca di un nuovo allenatore dopo la sua separazione da Wim Fissette. La decisione è arrivata a seguito di una deludente sconfitta nel suo primo incontro al Miami Open, evento che ha segnato un cambiamento significativo nella sua carriera. Swiatek, pronta a scendere in campo per il match della Billie Jean King Cup contro l’Ucraina a Gliwice, Polonia, ha successivamente deciso di rinunciare a questa importante competizione. La sua comunicazione ufficiale è stata condivisa su Instagram, dove ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta, sollecitando i fan a comprendere le sue esigenze. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Iga Swiatek ritira la sua partecipazione dopo la separazione da Wim Fissette e rilascia una nuova dichiarazione.

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