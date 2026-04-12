Gas la sfida di Schlein | tetto europeo per salvare le bollette

Durante il Vinitaly a Verona, la segretaria del PD ha annunciato una proposta europea per fissare un tetto ai prezzi del gas. La strategia mira a ridurre l’impatto dei costi energetici sulle bollette e sostenere l’economia nazionale. La proposta è stata presentata come risposta alle sfide legate al caro energia, con l’obiettivo di intervenire a livello comunitario. Nessun dettaglio sui tempi o le modalità specifiche dell’eventuale misura.

A Verona, in occasione del Vinitaly, la segretaria del Pd Elly Schlein ha delineato una strategia energetica che punta a tutelare l’economia nazionale attraverso un intervento europeo sui costi del gas. La proposta mira a stabilizzare le bollette e a favorire l’autonomia del sistema produttivo italiano tramite massicci investimenti nelle fonti. Il cuore della posizione espressa da Schlein riguarda la necessità di replicare il modello adottato dalla Spagna nel 2022, quando il governo spagnolo intervenne per limitare il prezzo del gas dopo l’aggressione russa all’Ucraina. Secondo la leader, l’Italia dovrebbe sollecitare a livello comunitario un tetto massimo alle quotazioni del combustibile fossile per mitigare lo shock energetico che grava sulle imprese e sulle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas, la sfida di Schlein: tetto europeo per salvare le bollette Villarreal-Ajax (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida per salvare l’onore europeoVillarreal e Ajax occupano le ultime posizioni della classifica del maxi-girone di Champions e hanno disputato una fase campionato davvero negativa,... Leggi anche: Intanto le bollette di luce e gas aumentano