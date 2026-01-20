Visita guidata | Il seminario vescovile di Verona

Scopri il seminario vescovile di Verona, situato in Veronetta, tra l’Adige e le Torricelle. La sede storica, con la sua imponente facciata, rappresenta un importante esempio dell’architettura religiosa della città. Durante la visita guidata, potrai conoscere la storia e le caratteristiche di questa istituzione, testimonianza del patrimonio culturale e spirituale di Verona. Un’occasione per approfondire la conoscenza di un luogo di grande rilievo storico e religioso.

A Veronetta, in Contrada San Vitale, tra l'Adige e le Torricelle, sorge la sede storica del Seminario Maggiore, che domina con una lunga ed imponente facciata l'omonima via.Luogo di formazione di generazioni di preti - e di alcuni santi - racchiude al suo interno testimonianze di più di tre.

