La cripta e la chiesa di Santa Sofia di Padova

La chiesa di Santa Sofia a Padova, costruita nel cuore del suburbio lungo la via Altinate, è uno dei monumenti più studiati della città. Si trova all’incrocio di altre strade e rappresenta un esempio importante dell’architettura medievale. Nel corso degli anni, tanti studiosi l’hanno analizzata, e la sua storia si intreccia con quella di Padova stessa.

Partendo dalla cripta, solitamente chiusa al pubblico, approfondiremo la storia delle origini di una delle chiese più suggestive della città e scopriremo le opere d'arte che custodisce. Durata: 1 ora. Chi Può Partecipare: la visita è consigliata dagli 8 anni. Abbigliamento: scarpe comode per accedere agevolmente in cripta, tramite una piccola scala a chiocciola.

Storie sottosopra: La Cripta e la Chiesa di Santa Sofia.

Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo.

