Violenta lite in famiglia poi l' aggressione ai Carabinieri allertati dal figlio | arrestato un uomo

Nella notte, una lite violenta all’interno di una famiglia si è conclusa con l’intervento dei Carabinieri. Dopo essere stati chiamati dal figlio, i militari sono stati aggrediti da un uomo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato subito arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda si è svolta nella zona di Faenza, dove i Carabinieri hanno portato a termine l’intervento.

Una furiosa lite in famiglia termina con un'aggressione ai militari e l'arresto di un uomo. Nella scorsa notte, i Carabinieri del Radiomobile di Faenza hanno arrestato un cittadino straniero, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.L’intervento è scaturito.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Scappa da casa dopo una violenta lite in famiglia: arrestato un uomo per evasione a GalatroI carabinieri della compagnia sono intervenuti dopo la segnalazione al 112 di urla e rumori violenti.