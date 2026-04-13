Ogni anno, i consumi di vino nei locali italiani raggiungono circa 12 miliardi di euro, rappresentando più di un quinto della spesa totale nei ristoranti e pizzerie. Nei vari esercizi, la scelta di vini si conferma come un elemento centrale, influenzando le preferenze dei clienti e i ricavi degli operatori del settore. Le cifre indicano una presenza consolidata di questa bevanda nelle abitudini di consumo quotidiane e nelle occasioni speciali.

Dodici miliardi di euro: è il valore dei consumi di vino in ristoranti, trattorie, pizzerie e wine bar, con una quota sullo scontrino medio di oltre il 21%. Un fattore – quello del vino nella ristorazione – che contribuisce in modo significativo ai 59,3 miliardi di euro di valore aggiunto del settore nonostante l’ultimo anno sia stato segnato da una contrazione della spesa ma anche dei volumi consumati. In questo quadro, i trend nella ristorazione sembrano rispecchiare l’andamento del mercato, con i rossi e i vini più corposi in difficoltà, mentre reggono i bianchi freschi e gli spumanti. Vino e ristorazione: i numeri del settore. È quanto è...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vino e ristorazione, i consumi valgono 12mld l’anno. Ecco cosa scelgono gli italiani al ristorante e in pizzeria

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Vacanze Pasqua 2026, gli italiani scelgono l’estero mentre gli stranieri l’ItaliaUna Pasqua all’insegna degli spostamenti quella del 2026, con un incremento del 17% rispetto al 2025 delle prenotazioni da parte dei turisti italiani.

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