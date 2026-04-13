Vinitaly inaugurato lo spazio della Regione Piemonte

A Vinitaly è stato aperto lo spazio dedicato alla Regione Piemonte, evento che si è svolto a Torino il 13 aprile. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali e organizzatori, con l’obiettivo di promuovere i vini e le produzioni locali. La regione ha allestito un’area dedicata alle sue cantine e ai prodotti tipici, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio le eccellenze del territorio.

Torino, 13 apr. - (Adnkronos) - E' stato inaugurato a Vinitaly lo spazio Piemonte dove la regione è presente con un ampio spazio istituzionale nel Padiglione 10, coordinato dal consorzio Piemonte Land of Wine con il supporto della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e dedicato alla valorizzazione dei vini e dei territori regionali. Al centro della partecipazione regionale c'è l'Area Piemonte, pensata come luogo di incontro tra istituzioni, consorzi, produttori e operatori dei mercati internazionali. Lo spazio regionale abbraccia il marchio identificativo ‘Piemonte Is – Eccellenza Piemonte' e punta sull'integrazione fra la produzione vitivinicola (108 i produttori e 4 i Consorzi di tutela presenti), la promozione turistica del territorio (presenti le Atl del Piemonte) e quella dell'agroalimentare.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, inaugurato lo spazio della Regione Piemonte Leggi anche: Rebibbia, inaugurato lo spazio giochi per i figli dei detenuti Nasce DesTEENazione: inaugurato lo spazio multifunzionale dedicato agli adolescentiUna nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma:"I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di...