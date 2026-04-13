Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 13 aprile 2026, la rete di astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, che fornisce regolarmente informazioni sul traffico e le condizioni delle strade. La segnalazione riguarda le eventuali variazioni o criticità nel traffico locale e regionale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla statale Aurelia risolto l'incidente avvenuto in precedenza e traffico tornato regolare tra Castel di Guido e Malagrotta Verso il raccordo anulare ci spostiamo sulla A1 Roma Firenze rimosso qui il trattenuto al km 522 e circolazione scorrevole tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze sulla statale Pontina traffico all'altezza di Spinaceto Verso il raccordo anulare sulla Ardeatina Invece per i cantieri attivi in queste ore si sono formate code tra via di Castel di Leva il raccordo anulare...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio apertura quadrati sulla carreggiata interna del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di...