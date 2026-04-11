Alle ore 13:25 del 11 aprile 2026, la redazione di infomobilità della Regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma. Il servizio di Astral fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le strade della città. La comunicazione si concentra sulle condizioni della viabilità in tempo reale, offrendo ai cittadini dettagli utili per gli spostamenti durante la giornata.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio apertura quadrati sulla carreggiata interna del raccordo anulare programmazione Roma sud e la Roma Fiumicino a tratti anche in esterna tra Aurelia e diramazione Roma sud è all'altezza della 24 per interventi sul tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo code anche sulla vicino all'altezza di via della Magliana sempre Verso il raccordo cosa trovi sulla caccia che l'ho già te la Giustiniana nei due sensi code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo trovi di Mezzocammino venivano a piedi verso Ostia e rallentamenti a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 13:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo...

Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del ... romadailynews.it

Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook

"#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com