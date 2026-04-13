Secondo fonti recenti, Veronica Gentili potrebbe lasciare il suo ruolo sia alle Iene che come conduttrice dell’Isola dei Famosi. Si parla di un possibile cambiamento di conduzione per la prossima edizione del programma, con Belen o Alessia Marcuzzi come candidate a prendere il suo posto. La decisione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le voci si fanno sempre più insistenti.

E' sempre più certo che Veronica Gentili non ci sarà alla conduzione della nuova edizione dell'isola dei Famosi, al suo posto Belen o Alessia Marcuzzi Ormai è quasi certo cheBelen prenderà in mano le redini dell’Isola dei Famosiche quest’anno cambierà completamente conformazione. Infattila conduttrice è pronta a tornare a Mediaset al posto di Veronica Gentiliche è pronta ad abbandonare anche Le Iene, sebbene non per sua scelta. Secondo quanto riferito daDagospia, infatti,Davide Parenti, regista delle Iene, è abituale nel cambiare spesso conduttrici e così vorrebbe che ancheVeronica Gentili cambiasse ruolo e venisse sostituita con qualcun altro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Veronica Gentili pronta a lasciare le Iene e l’Isola? Al suo posto Belen

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