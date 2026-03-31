Speriamo - Il tour 2026 Venerus all Hall di Padova

Venerus annuncia una nuova data del suo tour 2026, che si terrà all’Hall di Padova in Via Nona Strada 11b martedì 7 aprile alle 21. L’evento è promosso da Magellano Concerti e rappresenta uno dei concerti in programma nel calendario dell’artista per quest’anno. La serata è prevista come parte della serie di appuntamenti dal vivo che il cantante ha annunciato recentemente.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga VENERUS prosegue “SPERIAMO - IL TOUR 2026” con un nuovo appuntamento a Padova presso l’Hall in Via Nona Strada 11b martedì 7 aprile a partire dalle ore 21 prodotto da Magellano Concerti. Uno spettacolo immersivo che nasce come estensione naturale del disco, un viaggio dal vivo pensato per accogliere e restituire tutte le sue molteplici sfumature. Sul palco le canzoni diventano materia viva: si trasformano, respirano, si intrecciano ai racconti e alle emozioni che hanno attraversato le loro “ere” creative, portando con sé le tempeste, le intuizioni e gli incontri che ne hanno segnato la nascita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Emis Killa “Club tour 2026” all'Hall di PadovaEmis Killa torna live! Dopo l’uscita del suo ultimo album “Musica Triste”, disponibile dal 5 dicembre 2025, Emis Killa annuncia il “Club Tour 2026”,... Una selezione di notizie su Speriamo Il tour 2026 Venerus all Hall... Discussioni sull' argomento Venerus : annunciate 9 date per il suo Speriamo Tour 2026. Venerus annuncia le date live di Speriamo - Il tour 2026(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo il successo del suo ultimo album in studio Speriamo, seguito dalla pubblicazione del singolo Sentire in collaborazione con Angelina Mango, Venerus annuncia Speriamo - Il ... msn.com Venerus porta Speriamo in tour: «Spero che questo trend di tifare per le forze del male finisca, vorrei che fiorisse la purezza»Venerus, artista e cantautore, inaugura il tour dell'ultimo disco, Speriamo, attraverso nove date a partire dal 3 aprile che toccheranno tutta l'Italia ... vogue.it