Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 13 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno della coppia Guido e Federica. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over con un nuovo confronto tra Gianni e la dama Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (13 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (13 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 13 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (13 febbraio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 13 febbraio 2026 in onda su Canale 5.