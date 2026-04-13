La politica italiana si unisce in difesa di Papa Leone XIV e manifesta chiaramente il proprio dissenso nei confronti di Donald Trump, senza risparmiare commenti o critiche. In questo contesto, si nota il silenzio della premier, che non ha espresso pubblicamente opinioni sull'argomento. La vicenda ha suscitato reazioni trasversali tra i rappresentanti politici, evidenziando una posizione condivisa contro l'ex presidente statunitense.

La politica italiana si compatta accanto a Papa Leone XIV e lo fa non risparmiando critiche o perplessità su Donald Trump. Con le solite eccezioni, a partire da Giorgia Meloni che commenta il viaggio del pontefice in Algeria fingendo che nulla sia accaduto con il suo alleato statunitense. Le condanne a Trump non arrivano solamente dall’opposizioni, ma sono praticamente bipartisan. Anche Matteo Salvini, da sempre vicino a Trump, ha criticato il presidente degli Stati Uniti. Così come alcuni esponenti di Fratelli d’Italia. Mentre a pesare è il silenzio di Meloni, che ha parlato di altro nel suo messaggio al pontefice, senza citare Trump. L’importante, insomma, è non contraddire e irritare mai il presidente Usa, qualunque cosa dica o faccia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Tutti contro Trump per difendere il Papa, nel silenzio di Meloni

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